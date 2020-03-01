Москва, , 21:27 — REGNUM В России из-за аномально теплой зимы стоимость услуг ЖКХ будет пересмотрена, об этом 1 марта сообщают «Известия» со ссылкой на данные Министерства строительства и ЖКХ.

Отмечается, что на снижение стоимости могут рассчитывать жители тех регионов, где платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

Если же по решению властей региона платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий граждан от уплаты банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.

Инициатива предполагает освобождение граждан от оплаты комиссий и иных вознаграждений кредитных организаций, операторов национальной платежной системы, платежных агентов при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

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