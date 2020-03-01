Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM По итогам января 2020 года объём жилищного строительства значительно сократился в пяти регионах Приволжского федерального округа, в целом показатель ввода жилья в Поволжье вырос на 17,8% по сравнению с данным за январь 2019 года. сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Так, в целом в ПФО за указанный период введено 1,193 млн кв метров жилья. Наиболее значительный рост объёма строительства квартир наблюдается в Пермском крае, здесь рост составил 7,9 раза — до 101,9 тыс. кв метров. В Самарской и Пензенской областях построили 123,4 тыс. кв метров и 60,9 тыс. кв метров жилья, что превышает показатель предыдущего периода в 2,7 раза и в 2,1 раза соответственно.

На 42,8% — до 25 тыс .кв метров вырос уровень жилищного строительства в Саратовской области. На 39,5% или до 54,6 тыс. кв метров вырос показатель в Чувашии, 15,7 тыс. кв метров или на 37,5% больше, чем в январе 2019 года, построили жилья в Марий Эл. В Удмуртии объёмы строительства выросли на 18,2% — до 87,2 тыс. кв метров, в Кировской области — на 16,2% или до 25,3 тыс. кв метров, в Татарии — на 8,6% или до 254,3 тыс. кв метров.

Максимальный спад объёма жилищного строительства в январе зафиксирован в Ульяновской области — на 33,5%, в Башкирии показатель упал на 23,8%, в Мордовии — на 23,3%, в Оренбургской области — на 20,7%, в Нижегородской области — на 0,2%.

По итогам января-декабря 2019 года регионы Поволжья ввели 16,133 млн кв метров жилья или на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

По итогам года спад строительства жилья отмечен в Кировской области — на 8,5%, в Самарской области — на 4,4% и в Саратовской области — на 1,1%.

Лидером по темпу роста жилищного строительства стала Пензенская область, увеличив показатель 2018 года на 26,3%, здесь построили 837,1 тыс. кв метров жилья. При этом максимальный показатель введённого в строй жилья фиксируется в Татарии, где построили 2,675 тыс. кв метров жилья или на 11% больше, чем в 2018 году.