Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM До конца текущего года будут начаты работы по реконструкции территории Нижегородского кремля. Об этом информируют в сообществе «Институт урбанистики Нижнего Новгорода» в социальных сетях.

В рамках проекта, в первую очередь, планируется воссоздать фуникулёр, который функционировал в XIX-начале XX веках. На Ивановском съезде будет построен пешеходный мост, который будет символизировать связь времен. Летний театр станет тематической зоной, где будут проходить концерты, фестивали, представления. Губернаторский сад будет переоборудован в многофункциональный парк, где обустроят площадки для настольных игр и активностей на открытом воздухе. У Северной башни должна появиться смотровая площадка.

Кроме того, аллея у стен кремля станет площадкой, которая будет использоваться для проведения выставок и галерей.

«Кремль станет образцово-показательным образом благоустройства», — отмечают в паблике и указывают, что даже столичный кремль не может похвастаться открытостью туристам и жителям города.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля. Площадь участка составляет 8,5 тыс. км, финансирование строительства в размере 500 млн рублей будет проводиться из федерального бюджета. Проект планировалось реализовать в течение 30 месяцев. Фуникулер будет располагаться на месте ранее существующего, ныне утраченного строения, на откосе Нижегородского кремля около Северной башни. Спуск планируется однорельсовый, по которому будет передвигаться 1 вагон вместимостью до 40 человек, уточнял глава минземимущества региона Сергей Баринов.

Впервые фуникулёр был построен в преддверии Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году.