Рига, , 16:25 — REGNUM В конце февраля 2020 года было опубликовано сообщение Еврокомиссии относительно Латвии, в котором указано, что неравномерное распределение благосостояние по-прежнему является главной проблемой страны, пишет портал tvnet.lv.

В своем отчёте Еврокомиссия указывает, что кроме социального неравенства, в Латвии сохраняется большой разрыв в развитии между Ригой и другими регионами.

Снижение предложения на рынке труда из-за эмиграции, смертности и старения населения привёл к самому быстрому в ЕС росту заработной платы за последние шесть лет. Это вызывает определённые опасения в связи со снижением конкурентноспособности и падением показателей производительности труда. Однако, низкие темпы кредитования позволяют контролировать этот риск в пределах нормы. Кроме того, рост заработной платы несколько снижает темп трудовой эмиграции.

С точки зрения неравенства доходов, по мнению ЕК, ситуация в Латвии ухудшилась. Доступность образования, жилья, здравоохранения для лиц с низким уровнем доходов и проживающим в небольших городах и сельских районах осложнена. 14,9% населения Латвии живут в очень плохих условиях. В среднем по ЕС этот показатель равен 3,9%. Риску бедности подвержено 20% населения Латвии, против 9,4% в среднем по ЕС.

11,6% населения Латвии испытывают трудности с коммунальными платежами. В Латвии, указала ЕК, нет государственной политики помощи бездомным, а также не выработаны политика предоставления нуждающимся социального жилья.

В области здравоохранения Еврокомиссия назвала две проблемы. В Латвии низкий уровень финансирования отрасли, правительство отказалось выполнять свои обязательства по повышению заработной платы медицинскому персоналу. Это привело к недоступности качественного медицинского обслуживания и дефициту персонала, хотя в целом финансирование медицины выросло с 0,5% от ВВП в 2017 до 3,8% сейчас.