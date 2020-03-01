Рига, , 16:18 — REGNUM Блокировка колёс из-за неоплаченной парковки принесла в бюджет муниципального предприятия Rīgas satiksme 200 000 евро за год, пишет портал LSM.

Всего за это время сотрудники компании поставили блокираторы более чем на 3500 автомобилей. Большинство из них было зарегистрировано в Латвии. На 31 автомобиле не было номерных знаков.

Блокировка колёс автомобиля производится в том случае, если его владелец до этого момента не оплатил три штрафных квитанции. Это не позволяет владельцам транспортных средств игнорировать штрафы, накапливая неоплачиваемые квитанции в неразумных количествах. В свою очередь такая практика избавляет Rīgas satiksme идти долгим путём взыскания штрафов с самых нерадивых нарушителей.