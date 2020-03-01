Рига, , 16:15 — REGNUM На панельной сессии Крестьянского Сейма (общественная организация объединяющая фермерские хозяйства Латвии) глава Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле заявила, что кредитованию в Латвии препятствует большая доля теневой экономики и непрозрачность финансовой отчётности компаний, пишет портал Dienas Business.

Пургайле считает, что 2020 год станет для латвийских банков временем корректировки, и они смогут возобновить кредитование экономики в 2021. Приостановку финансового транзита Пургайле расценила, как полезную для Латвии, одновременно заявив, что Рига ждёт инвестиций из третьих, можно сказать, «правильных стран низкого риска».

По словам главы регулятора на отрасль в последние годы повлияли процессы закрытия и объединения банков. Однако, продолжающаяся в Европе политика низких процентных ставок будет способствовать кредитованию. Проблема Латвии, по словам Пургайле, в том, что большая доля теневой экономики и непрозрачность финансовой отчётности заёмщиков отпугивают банки от кредитования местного рынка