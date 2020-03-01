Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM В Приокском районе Нижнего Новгорода в 2023 году намечен запуск Центра ядерной медицины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Центр будет включать циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер. Основное направление работы нового комплекса — оказание услуг по диагностике онкологических заболеваний.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области Тимура Халитова, проект отвечает основным принципам нацпроекта «Здравоохранение».

Читайте также: В Нижнем Новгороде планируют построить Центр ядерной медицины

Президент ГК «МедИнвестГрупп», которая реализует проект, Сергей Нотов подчеркнул, что пациенты в новом центре будут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Уточняется, что объём инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на предоставление земельного участка в Приокском районе ООО «ПЭТ-Технолоджи» (входит в структуру «МедИнвестГрупп») была одобрена советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в сентябре 2019 года.

Читайте также: Ещё один центр ядерной медицины планируют построить в Нижнем Новгороде

В декабре также была одобрена заявка ООО «ЛДЦ МИБС» на строительство Центра ядерной медицины в Автозаводском районе города. Этот проект планируется реализовать в течение 20 месяцев. Объём инвестиций оценивается в 690,5 млн рублей.