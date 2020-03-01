Киев, , 15:41 — REGNUM В феврале общий фонд бюджета Украины по данным государственной казначейской службы был пополнен на 93,7% от запланированного показателя. Об этом 29 февраля со ссылкой на данные министерства финансов Украины, сообщила министр финансов Оксана Маркарова, о чем она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Совокупные доходы госбюджета Украины в феврале составили 95,3% от запланированного показателя. Перевыполнила «план» (на 7,1%) по доходам в бюджет налоговая служба Украины и принесла в бюджет страны 37,1 млрд гривен, что на 2,5 млрд гривен больше, чем было запланировано.

Доходы от таможенной службы Украины составили 78,3% от запланированного показателя или 22,6 млрд гривен. Маркарова отметила, что причинами сокращения поступлений в бюджет Украины от таможни послужили укрепление гривны и сокращение объемов импорта, в результате чего бюджет, по данным министерства финансов, недополучил 1,3 млрд гривен.

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Напомним, в январе бюджет Украины недополучил 13,8 млрд гривен от запланированного объема. В качестве причин невыполнение запланированного объема бюджета в минфине отметили укрепление гривны, удешевление цены на газ, а также сокращение объемов импорта.