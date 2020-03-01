Пекин, , 13:49 — REGNUM Спутниковые снимки, подтверждающие резкое понижение уровня загрязнения атмосферы в Китае, опубликовало 1 марта NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

На снимках, сделанных c помощью спутников мониторинга загрязнения окружающей среды, можно наблюдать резкое снижение уровня диоксида азота (NO2) в течение двух последних месяцев.

В течение первых трёх недель января на спутниковых снимках наблюдалась большая концентрация газа над Пеикном и Шанхаем. Но после того, как в КНР был введён карантин в связи с эпидемией коронавируса, на снимках наблюдается резкое понижение уровня диоксида азота. На фотографиях, сделанных в период с 10 по 20 февраля, диоксида азота в атмосфере над промышленными центрами Китая практически не наблюдается.

Диоксид азота — газ, выделяемый автотранспортом, электростанциями, а также различными промышленными объектами. Он образуется во время сжигания при высоких температурах различных видов природного топлива (уголь, природный газ, нефтепродукты) и способен оказывать вредное воздействие на организм человека.

Резкое падение уровня NO2 в атмосфере свидетельствует об экономическом спаде в КНР, возникшем из-за эпидемии коронавируса. По данным Financial Times, вспышка заболевания поспособствовала тому, что активность фабрик в Китае упала до рекордно низкого уровня с 50,0 в январе до 35,7 в феврале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Китая потратили более 14 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019.

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