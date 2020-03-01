Москва, , 12:05 — REGNUM Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года. Об этом сегодня, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта «Внуково».

Глава государства перед своей поездкой в Псков собрал совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи скоронавирусом. В совещании приняли участие: министр энергетики России Александр Новак, министр финансов России Антон Силуанов, помощник президента России по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Путин отметил, что в Китайской Народной Республике, которая первая столкнулась с эпидемией коронавируса Covid-2019, индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года.

«В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», — констатировал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки коронавируса в Китае, в связи с введением тотального карантина, остановились некоторые завода. Остановка производства, привелка к падению цен на сырье, далее началась цепная реакция на глобальных рынках. Ситуация осложняется тем, что коронавирус перекинулся на другие страны.