Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода и Городской центр градостроительства и архитектуры (ГЦГИА) обратились с иском к компании ООО «Композиция» (Санкт-Петербург), которая украшала город к Новому году. Сумма исковых требований указана в размере 44,842 млн рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 25 февраля, дата его рассмотрения пока не назначена.

Известно, что срок действия контракта, заключенного сторонами, действовал до 28 февраля 2020 года, однако 20 февраля договор был расторгнут заказчиком в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту.

В свою очередь ООО обратилось с иском к ГЦГИА на 10,5 млн рублей. Заявление также подано 25 февраля, но ещё не назначено к рассмотрению .

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Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Композиция» (Санкт-Петербург) выиграло конкурс по выбору подрядчика, который украсит Нижний Новгород к новогодним и рождественским праздникам в ноябре 2019 года.

Подрядчик должен был расставить и установить светящиеся фигуры снеговиков и оленей, развесить светодиодные гирлянды и украсить новогоднюю ель, закупленную в прошлом году за 10 млн рублей. После завершения праздников компания должна была вернуть городу первоначальный вид.

Изначально цена контракта была объявлена в размере 14,1 млн рублей, однако компания согласилась исполнить договор за 10,5 млн рублей.

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