Москва, , 10:13 — REGNUM В воскресенье, 1 марта в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне открылся полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — по специализации «Здравоохранение».

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Читайте подробнее: Москва: полуфинал и финал конкурса «Лидеры России 2020» — «Здравоохранение»

Заместитель генерального директора по репродуктивной медицине ООО «Ава-Петер» (Санкт-Петербург) Дмитрий Артамонов рассказал корреспонденту ИА РЕ о причинах, побудивших его принять участие в профессиональном треке «Здравоохранением» в рамках конкурса «Лидеры России — 2020»

«У меня есть товарищ, Владимир Остроменский, и вместе с которым мы принимали участие в конкурсе «Лидеры России» в прошлом году. Увидев довольно небольшое представительство врачей в прошлом году, мы с ним решили, что 2010 году необходим о поддержать такую хорошую инициативу, как профессиональный трек «Здравоохранение» в конкурсе управленцев «Лидеры России». Мимо такой истории нельзя было пройти», — рассказал Дмитрий Артамонов.

Как прошло Ваше участие в конкурсе «Лидеры России» в прошлом году?

Закончилось победой в конкурсе. Пот о м я поменял работу, и сейчас работаю с наставником, и сам являюсь наставником участника проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», призера Кубка «Управляй».

В чем состоит Ваш проект «Сердце Лидера»?

В этом году я продолжил историю прошлого года — «Просто о прививках». Я встречаюсь с сотрудниками детских садов и школ Санкт-Петербурга, рассказываю им о необходимости прививок.

На встрече участники получают информацию на темы: «Как работает иммунитет?», «История вакцинации», «Календарь прививок», «Антивакцинаторство», «Обязательная вакцинация в России», а также полезную литературу. В рамках проекта в детских садах Санкт-Петербурга для родителей и воспитателей организованы лекции о том, как устроен иммунитет, зачем делать прививки и почему мифы, связанные с прививками, несостоятельны. Сегодняшний массовый отказ от прививок грозит завтрашними эпидемиями тех заболеваний, о которым давно уже не слышали. И как врач, я считаю необходимым предупредить об этом людей.

Как Вы оцениваете качество организации конкурса в 2020 году — в целом, и в сравнении с прошлым годом?

Как я уже говорил, я участвую в конкурсе второй год, и уже знаком с командой, которая его организует. И я вижу те огромные усилия, которые эта команда прикладывает для того, чтобы конкурс развивался. Пока мне все очень нравится.

Читайте также: «Конкурс «Лидеры России» собирает всех единомышленников вместе»