Москва, , 07:57 — REGNUM В воскресенье, 1 марта в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне откроется полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — по специализации «Здравоохранение».

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В открытии полуфинала специализации примут участие: министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. В день развития с участниками проведет встречу заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

По специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9 745 заявок из всех регионов России. К очному этапу приглашены 332 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В субботу, 29 февраля конкурсанты прошли контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам тестирования определится окончательный состав полуфиналистов.

Полуфинал специализации состоится 1−2 марта. 3 марта пройдут мастер-классы от Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Кроме того, состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение».

100 победителей полуфинала 4 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации.

В четверг, 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27−31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко и другие лучшие специалисты системы здравоохранения в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России».

«Приглашения в суперфинал получили 270 участников», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, — В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще по 10 конкурсантов».