Челябинск, , 05:44 — REGNUM Минэнерго России поддержит правительство Челябинской области в вопросе об ускорении газификации региона. Об этом договорились глава ведомства Александр Новак и губернатор Алексей Текслер, пишет Накануне.Ru.

Ситуацию они обсудили на совещании. Уровень газификации на Южном Урале выше, чем в среднем по России, но в ряде муниципалитетов до сих пор нет централизованных поставок «голубого топлива». И это существенно понижает качество жизни населения и ограничивает возможности для инвестиционного развития.

Текслер решил удвоить финансирование областной программы по газификации. В ближайшие три года на это выделят 3 млрд рублей. Только в 2020 году в 51 поселении построят в целом 400 км. сетей.