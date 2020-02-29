Рига, , 16:32 — REGNUM Латвии выделено 67,8 млн евро от Евросоюза на постепенный отказ от отопления торфом и на переход к более чистой для окружающей среды энергии, пишет портал LSM.

Это самая маленькая сумма в Прибалтике. Литва получить на аналогичные нужды 96,7 млн евро. Эстония 125,2. В целом, на торф приходится 14,5% парниковых выбросов всей Латвии. Наиболее остро проблема перехода на так называемую «зелёную энергию» стоит в таких регионах Латвии, как Видземе и Латгалии, где это топливо используется больше. В Латгалии, самом неблагополучном и бедном регионе любое повышение издержек болезненно сказывается на населении и производстве, стимулируя и так высокую эмиграцию.

Как будет распределена дотация ЕС конкретно внутри каждой страны станет известно в марте, когда соответствующий план будет представлен правительству.