Рига, , 16:24 — REGNUM Доходы АО «Латвэнерго» (Latvenergo) в 2019 году составили 841,6 млн евро, на 2.8 млн больше, чем в 2018. Прибыль за год выросла на 18,4 млн евро — 24% и достигла 94,4 млн евро, пишет портал LSM.

Показатель EBITDA упал на 14%, до 243,5 млн евро. Одной из причин снижения стал меньший объём выработанного электричества комплексом ГЭС на Даугаве. ИА REGNUM уже сообщало, что в прошлом году из-за санкций США предприятие, вынужденное отказаться от контракта с российскими «Силовые машины» Алексея Мордашова, не смогло завершить программу реконструкции турбин. Только две из пяти турбин были заменены.

В 2019 «Латвэнерго» произвело 4880 GWh электроэнергии, продало 6505 GWh, из них на экспорт более трети и 303 GWh природного газа. 229,4 млн было инвестировано в развитие и поддержание деятельности. В целом, из-за ограничений по добыче электроэнергии из горючих сланцев в Эстонии, в Прибалтике производство электроэнергии упало на 21%. Это позволило Латвэнерго нарастить свою долю и влияние на рынке. Общая стоимость активов компании составила почти 3,9 млрд евро.