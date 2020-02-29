Рига, , 16:22 — REGNUM Председатель правления акционерного общества Латвийская железная дорога (LDz) Марис Клейберг отправился в Калининград на встречу с руководством Калинградского филиала РЖД договариваться о транзите супертяжёлых составов из России через территорию Латвии для увеличения объёма перевозок, пишет портал LSM.

Речь идёт о составах от 75 до 100 вагонов, общим весом около 7460 тонн. Стандартный грузовой состав, как правило, состоит из 57 вагонов и весит 6000 тонн. Конкретные договорённости достигнуты не были. В данным момент LDz оценивает готовность своей инфраструктуры обслуживать такие составы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2020 объём железнодорожных перевозок в ЛР обрушился на 52,2%, а за 2019 год на 15,8%. Предприятие было вынуждено сократить 24% сотрудников. Снижение объёмов российского транзита проходило на фоне агрессивных заявлений латвийского руководства в отношении РФ, ревизии итогов II мировой войны и усиливающегося ассимиляционного давления на русское население Латвии, чьи интересы местная этнократия успешно игнорирует в течение почти 30 лет. В этом смысле, с латвийской стороны никаких изменений нет.