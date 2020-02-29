Рига, , 16:19 — REGNUM По сообщению принадлежащего Министерству сельского хозяйства АО Латвийские леса (Latvijas valsts meži) затраты на вывоз из леса отходов жизнедеятельности человека выросли в течение года на 32%, а всего вывезено почти 2000 кубических метров мусора, пишет портал LSM.

Руководитель отдела планирования предприятия Latvijas valsts meži Эдмунд Линде видит основными причинами такого роста неразрешённую проблему сбора мусора в ряде самоуправлений, а также рост цен на утилизирование отходов, которого стараются избежать строительные и другие компании. Чтобы иметь возможность оперативно реагировать на такие происшествия, Государственная службы охраны среды просит всех свидетелей делиться информацией используя приложение Vides SOS.