Великий Новгород, , 09:28 — REGNUM В Новгородской области более половины всех предпринимателей используют единый налог на вменённый доход (ЕНВД), который будет отменён с 1 января 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом было заявлено на заседании совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата.

Губернатор Андрей Никитин назвал тему непростой и отметил, что вопрос перехода с ЕНВД на альтернативу сегодня волнует бизнес-сообщество региона.

«Мы должны рассказать предпринимателям об альтернативе и помочь максимально комфортно и безболезненно перейти на другой режим», — отметил Андрей Никитин.

Среди альтернатив, предложенных Федеральной налоговой службой, — упрощённая система налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход. При этом налог на профессиональный доход на данный момент действует только в четырёх пилотных регионах. Новгородская область не входит в их число.

Предполагается, что в регионе начнут разъяснительную кампанию по переходу с ЕНВД: заместителю председателя правительства Новгородской области Евгению Богданову поручено составить план встреч с предпринимателями в муниципалитетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему отмены ЕНВД для малого и среднего бизнеса новгородские предприниматели называли в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Великом Новгороде. Он поручил подготовить ФНС удобный «калькулятор» для перехода.

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