Париж, , 08:06 — REGNUM Китайская компания Huawei построит завод по производству мобильных станций связи 5G во Франции, заявил председатель правления Huawei Лян Хуа на пресс-конференции в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Huawei рассказал, что компания планирует инвестировать около $217 млн в первую фазу строительства. Ожидается, что после запуска производства новый завод будет приносить китайской компании около $1,1 млрд в год. Лян Хуа подчеркнул, что производимые на этом заводе станции будут поставляться не только во Францию, но и в другие страны Евросоюза.

Завод во Франции станет вторым производственным предприятием Huawei за пределами Китая. В настоящее время единственным крупным производством Huawei вне КНР является завод по сборке смартфонов в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года доход компании Huawei составил 850 млрд юаней (около $121 млрд), что на 18% выше, чем годом ранее.