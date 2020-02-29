Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Совокупный объём глобального производства полупроводниковых приборов, включая интегральные схемы, дискретные оптические матрицы и датчики, превысит отметку в 1 трлн устройств в 2020 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IC Insights, опубликованный на сайте организации.

Эксперты ожидают, что в 2020 году поставки полупроводников вырастут на 7% в годовом исчислении. Таким образом, общий объём поставок вырастет с 967 млрд приборов в 2019 году до 1 трлн 36 млрд в 2020 году.

Отмечается, что полупроводниковая промышленность носит циклический и зачастую нестабильный характер. Например, в 2001 году объём производства упал на 19%, а в 2010 — вырос на рекордные 25% в годовом исчислении. Средний годовой темп роста поставок полупроводниковых приборов с 1978 года составил 8,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые отметка в 1 трлн поставленных полупроводниковых приборов была преодолена по итогам 2018 года, однако в следующем 2019 году поставки упали на 8%.

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