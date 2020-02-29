Нефтеюганский район, Югра, , 07:13 — REGNUM В Югре дочерняя фирма Роснефти заплатила 36 млн рублей за три гектара загрязнённых нефтью лесных угодий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМА.

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой было установлено, что в результате деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» на нефтесборном трубопроводе и напорном нефтепроводе Южно-Балыкского месторождения произошло пять инцидентов, в результате которых были загрязнены 3 га лесных земель. Превышение концентрации нефтепродуктов на них составило более чем в 1,5 тыс. раз. Лесному фонду был причинён ущерб на сумму свыше 36 млн рублей.

Причём ООО «РН-Юганскнефтегаз» не устраняло выявленные нарушения, возмещать ущерб не торопилось. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о наложении обязанности на предприятие рекультивировать загрязнённые земли и финансово возместить ущерб. Суд поддержал надзорное ведомство в первой инстанции и после апелляционной жалобы ответчика.

В настоящее время ООО «РН-Юганскнефтегаз» возместило причиненный лесному фонду ущерб в полном объеме. Рекультивация загрязнённых земель находится на контроле прокуратуры.