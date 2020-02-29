Рим, , 06:15 — REGNUM Последствия от ситуации с коронавирусом будут иметь кратковременный характер на экономическую систему и не заставят корректировать свою валютную политику Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает агентство ANSA со ссылкой на доклад специалистов итальянского банка Intesa Sanpaolo.

По мнению экспертов, опасность распространения коронавируса была на начальном этапе сильно переоценена. Экономисты считают, что ситуация скажется только на турбизнесе и нескольких связанных с ним отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля индексы мировых бирж начали серьезно снижаться на фоне сообщений о коронавирусе в Европе. Всего за неделю фондовые рынки потеряли около $6 трлн.

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