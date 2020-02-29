Москва, , 05:49 — REGNUM «Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска напомнил, что «самый консервативный» Банк Японии начал приготовления к экономическому спаду в связи с ситуацией с коронавирусом». Миллиардер раскритиковал Центробанк РФ за то, что, по его словам, регулятор принимает решения на основе устаревшей информации из учебников макроэкономики середины прошлого столетия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ставка по ипотеке в РФ может опуститься ниже 8% уже к концу года, даже в случае отсутствия изменений по ключевой ставке ЦБ РФ.

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