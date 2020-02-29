Москва, , 05:38 — REGNUM Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей). К такому выводу пришли эксперты Центра развития ВШЭ.

В докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» они отмечают, что в 2019 году темпы погашения внешнего долга частного сектора замедлились. Сохранение этой тенденции, по мнению экономистов, приведёт к увеличению объёма внешнего долга.

При этом объём погашения будет соответствовать уровню 2019 года и составит $109 млрд.

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