Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Спад, который из-за ситуации с коронавирусом охватил мировые фондовые биржи за последнюю неделю, уменьшил совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты на $444 млрд. Об этом 28 февраля пишет агентство Bloomberg.

Так, по подсчетам специалистов агентства, падение показателей фондовых рынков лишило в совокупности $30 млрд трех самых богатых людей планеты: главу корпорации Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса и гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Глава Tesla Илон Маск, который находится на 25-е строчке мирового рейтинга самых богатых людей разорился на $9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущие индексы мировых бирж начали демонстрировать серьезное падение с 24 февраля. Крупнейшие фондовые рынки потеряли за это время около $6 трлн.

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