Рига, , 00:57 — REGNUM Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) Латвии сообщило, что рост ВВП Латвии в 2019 замедлился до 2,2%, против 4,8% в 2018, пишет портал nra.lv.

ВВП Латвии в 2019 году в фактических ценах равнялся 30,476 млн евро. На 12,8% выросло сельское хозяйство, рыбная отрасль и лесное хозяйство. Причём растениеводство и скотоводство подскочили на 23,8%. Обрабатывающая промышленность подросла на 2,1%.

Упали объёмы производства электро и теплоэнергии, подачи газа на 4,4%. Строительство зданий выросло на 7,8%. Розничная торговля за год увеличилась на 2,4%. Перевалка грузов транспортом упала на 4%. Телекоммуникационные услуги на 5,8%. Финансовая отрасль и страхование потеряли 8,8%.

На 0,2% выросли товарные налоги — НДС, акцизы и таможенные пошлины. На 4,9% за год увеличились общие расходы домохозяйств. На 9,6% платежи связанные с транспортом — общественный, эксплуатация и покупка личного. Обслуживание жилья стало дороже на 2%, расходы на продукты выросли на 0,9%.

Государственные расходы увеличились на 2,6%. Экспорт товаров и услуг подрос на 2%. Главным экспортным товаром была древесина и изделия из неё. Импорт вырос на 2,3%. Латвия импортировала машины, электрическое оборудование, фармацевтику. В течение года на 8,6% увеличились зарплаты, а социальные отчисления со стороны работодателей на 9,9%.