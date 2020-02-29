Рига, , 00:57 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии оборот розничной торговли в стране по сравнению с декабрём 2019 в январе 2020 упал на 16,6%, пишет портал LSM.

Несколько оптимистичнее январские цифры розничной торговли выглядят по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом, оборот вырос на 2,6%. Торговля продовольственными товарами на 4,4%, непродовольственными на 4,7%, однако на 7,2% упал розничный оборот торговли горючим.

Самый быстрый рост, 11,7%, наблюдался в сегменте интернет-магазинов, специализирующихся на торговле информационно-коммуникационным оборудованием. Торговля обувью, одеждой, изделиями из кожи снизилась на 4,3%.