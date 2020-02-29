Ашхабад, , 00:38 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по здоровому питанию населения на 2020 — 2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что реализация госпрограммы должна будет способствовать укреплению здоровья и повышению продолжительности жизни туркменистанцев, а также предотвращению заболеваний за счет внедрения принципов здорового образа жизни.

Ответственными за проведение разъяснительной работы о важности правильного питания и борьбы с вредными привычками, а также за контроль над сферой питания назначены профильные госорганы, руководство областных администраций и мэрии туркменской столицы.

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