Пекин, , 23:26 — REGNUM В рамках кампании по борьбе с бедностью в Китае удалось вывести из-за соответствующей черты жителей Тибетского автономного района (ТАР), которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за болезней, сообщает 28 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление региональных властей.

По сведениям администрации Тибета, общее количество жителей, получивших необходимую помощь в виде льготной медицинской страховки, а также материальной помощи, позволившей сократить расходы на медицинское обслуживание, превышает 63 тысячи человек. По данным регионального Комитета по делам здравоохранения, кампания проводилась с 2016 по 2019 год и охватила 74 уезда, составляющих почти 99% территории автономного района.

Напомним, что Тибет является одним из приоритетных регионов в проведении кампании по борьбе с бедностью для центрального правительства КНР.