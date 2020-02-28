Пекин, , 22:57 — REGNUM Поставки нефти из стран Западной Африки в Китай в марте могут упасть до 20 млн баррелей в месяц, 28 февраля сообщает Bloomberg.

Уровень поставок в 20 млн баррелей в месяц является минимальным для китайского импорта нефти из Западной Африки с января 2012 года.

Издание отмечает, что в настоящий момент импорт нефти в Китай из Западной Африки уже сократился из-за эпидемии коронавируса до 1,15 млн баррелей в сутки.

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