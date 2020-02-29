Приштина, , 00:53 — REGNUM 28 февраля правительство Косово приняло решение об отстранении от обязанностей наблюдательного совета Трепчевского комбината.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отставку была отправлена та часть директората предприятия, которая представляет правительство Косово — то есть шесть из девяти директоров.

Министр экономики, труда, торговли, промышленности, предпринимательства и стратегических инвестиций Косово Розета Хайдари заявила, что Трепчевский комбинат на 80% находится в собственности у Республики Косово.

Напомним, уже несколько лет Трепчевский комбинат работает в убыток и находится на грани банкротства, что связано с высоким уровнем коррупции и устаревании технологии производства. На территории Трепчевского горнорудного комплекса находятся богатые месторождения серебра, золота, кобальта, железа, магнезита, а также хрома.

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Сербия считает Трепчевский комбинат своей собственностью, оккупированной властями Косово.

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