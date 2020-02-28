Лондон, , 22:08 — REGNUM Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель в ходе торговой сессии 28 февраля, WTI просела ниже $45 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent опустились на $1,88 (3,63%), до $49,85 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI опустились ещё сильнее — на $2,35 (4,99%), до $44,74 за баррель.

Обрушение нефти связано с общими паническими настроениями на мировых рынках из-за распространения коронавируса Covid-19 за пределы Китая.

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