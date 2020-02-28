Москва, , 21:36 — REGNUM Российский бюджет защищён от рисков, связанных с коронавирусом, даже в случае падения цен на нефть до $30 за баррель. Об этом 28 февраля заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Наш бюджет защищён, резервы созданы. Сейчас даже цене на нефть около $30 за баррель мы четыре года спокойно профинансируем наши расходы», — сказал он.

При этом глава Минфина назвал «фантазиями» рассуждения о подобном снижении цен на нефть, выразив уверенность, что наблюдаемые сегодня низкие цены не продержатся в течение длительного времени.

«Низких цен на нефть не должно быть, потому что себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, она всё-таки выше. Наша базовая цена — $42 за баррель», — сказал Силуанов.

Напомним, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на сегодняшних вечерних торгах опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года.

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