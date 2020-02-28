Киев, , 21:24 — REGNUM Украинским частным фирмам разрешено осуществлять космические полеты, сообщает пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Такое решение было принято на заседании правительства Украины.

Теперь субъекты хозяйствования частной формы собственности могут обращаться в Государственное космическое агентство за официальным разрешением как на орбитальный полёт, так и на более далёкое космическое путешествие.

Кроме того, частники имеют право проводить испытания космических ракет-носителей, их компонентов или агрегатов.

По словам замглавы украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, такое решение должно дать толчок развитию высоких технологий на Украине.

Когда и где будет построен первый украинский космодром, не уточняется.

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