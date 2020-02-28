Москва, , 21:03 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель. Об этом Силуанов заявил журналистам сегодня, 28 февраля.

Напомним, что индексы мировых торговых площадок идут вниз на фоне распространения эпидемии коронавируса Covid-2019. Нефть также падает в цене — сегодня за баррель Brent дают уже меньше $49.

Силуанов подчеркнул, что Россия готова к любому варианту развития событий, даже если нефть упадет ниже $30 за баррель — финансировать свои расходы на текущем уровне Россия сможет четыре года.

«Мы должны быть готовы к любым изменениям, бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель — я фантазирую — мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы», — рассказал Силуанов.

Также он напомнил, что базовая цена нефти, в расчете на которую формировался российский бюджет — это $42 за баррель.

Глава Минфина выразил уверенность, что падение цен на нефть не будет продолжительным. В любом случае, корректировка цен зависит от взаимодействия России с ОПЕК. В ближайшие дни планируется проведение очередных консультаций в рамках ОПЕК+.