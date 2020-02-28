Токио, , 20:37 — REGNUM Бюджет Японии на новый финансовый год с рекордными затратами на оборону принят нижней палатой японского парламента 28 февраля, передаёт NHK.

Согласно проекту бюджета, расходы на оборону составят $48,5 млрд, или 5,31 трлн иен. По сравнению с предыдущим бюджетом затраты на эту сферу выросли на 1,8%.

В общей сложности расходная часть бюджета — $938 млрд, или 102,66 трлн иен. Рост составил по сравнению с предыдущим показателем один триллион иен — в основном за счёт увеличения затрат на социальную сферу.

Теперь документ поступит на рассмотрение верхней палаты.

Напомним, новый финансовый год в Японии начинается 1 апреля 2020 г. Оборонный бюджет страны на 2019 год составил 5,3 трлн иен ($47,4 млрд — по актуальному на тот момент курсу).

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