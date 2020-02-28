Москва, , 20:32 — REGNUM В группе компаний «Россети» поддерживают предложенную 28 февраля главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко инициативу по введению в России единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павла Гребцова.

«В настоящее время единые — котловые — тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ», — отметил Гребцов. К примеру, тарифы на передачу электроэнергии на территории Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в 8 раз ниже, чем в Республике Тыва. При этом основой низких цен в Иркутской области является сформированный в регионе еще в советские годы комплекс энергоемких производств (цветная металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) и три гидроэлектростанции.

«Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф», — подчеркнул Гребцов. «Учитывая исторические особенности развития регионов, а также различие в топологии сети, введение единой государственной политики по формированию тарифов и создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ», — подчеркнули в компании.