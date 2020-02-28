Венеция, Италия, , 20:29 — REGNUM Если вследствие распространения коронавируса и спровоцированных им экономических и туристических ограничений валовый региональный продукт региона Венето (Венеция) «обрушится», то вслед за этим рухнет и «вся Италия», заявил журналистам в пятницу, 28 февраля, глава региона Лука Дзайа.

ВРП венецианских предприятий — более 150 млрд евро в год, напомнил губернатор. В регионе ждут от национального правительства более эффективных экстренных мер, особенно в части помощи самым пострадавшим отраслям, прежде всего — туризму, который, по словам Дзайи, «стоит на коленях».

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.