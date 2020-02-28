Курск, , 20:05 — REGNUM Администрация города Курска опровергла информацию об оплате фактически не выполненных работы по дорожной разметке в Железнодорожном округе на сумму более 900 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 28 февраля.

По данным администрации, при приёмке работ был учтён реальный объём выполненных работ, и лишних денег чиновники профильного комитета не потратили. За контроль при осуществлении работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отвечало ООО «ИПЦ «Стандарт» из города Барнаула.

Нанесение дорожной разметки исключили из контракта в декабре 2019 года, и стоимость контракта снизилась на 920 тыс. 844 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о переплате в рамках выполнения дорожного ремонта сообщила прокуратура региона. Главе города за это внесли представление. Также в ходе проверки были выявлены другие нарушения: не в полном объеме предусматривались замена и установка дорожных знаков, ограждений, участков разметки. Подход чиновников к контролю и приёму работ по контрактам в прокуратуре назвали «формальным».

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