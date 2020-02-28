Лондон, , 19:26 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $49 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 28 февраля.

По состоянию на 19:10 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% — до $48,94 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $49 в июле 2017 года.

Тем временем фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов подешевели почти на 7% — до $43,88 за баррель.

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