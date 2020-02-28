Калининград, , 19:17 — REGNUM В 2019 году в Калининградской области было проведено 5920 процедур закупок на общую сумму в 22 млрд рублей, сообщила сегодня, 28 февраля, пресс-служба регионального правительства. Это на 44% больше, чем показатель 2018 года.

Такие данные сегодня были представлены на оперативном совещании правительства области. По словам главы регионального Конкурсного агентства Левана Дараселия, такие показатели удалось достичь благодаря внедрению региональной информационной системы, с помощью которой процедуры были переведены с «бумажного» формата на электронный.

В том числе связи с этим экономия бюджетных средств по заключенным контрактам выросла до 1,3 млрд рублей.