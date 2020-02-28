Вильнюс, , 19:09 — REGNUM После объявления о первом случае заболевания в Литве коронавирусом нового типа жители Литвы начали массово скупать в магазине долгохранящиеся продукты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля. В торговых сетях из-за ажиотажа появились первые пустые полки: самые ходовые товары различные крупы, консервы.

«Фотография называется «Пришёл за гречкой. 2020−02−28», — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, прикрепляя фотографию пустых полок.

В самих торговых сетях подтверждают повышенный спрос, однако отрицают, что запасы продуктов кончаются. Пустые полки объясняют тем, что новый товар просто не успели выложить со склада.

В самих торговых сетях, тем временем, появились места для дезинфекции рук.