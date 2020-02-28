Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM Екатеринбургский метрополитен ищет возможность получить кредит на 460 млн рублей. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

МУП в данный момент ищет банк, который мог бы предоставить такой займ. Средства планируют потратить на ремонт двух составов — их уже модернизировали и выпустили на линию.

Кредит хотят взять под залог административного здания МУПа. Также могут быть заложены ряд вагонов метро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургу снова отказали в деньгах на строительство метро. Замминистра финансов России Андрей Иванов предложил искать деньги самостоятельно и привлекать спонсоров.

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