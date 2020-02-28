Калининград, , 19:04 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов надеется на скорое возобновление строительства онкоцентра в посёлке Родники. Об этом он рассказал на правительственном совещании сегодня, 28 февраля, сообщает калининградский портал «Клопс».

Для возобновления строительных работ, которые продолжит второй участник ранее прошедших торгов, необходимо дождаться экспертного отчёта о фактически выполненных работах. «Неделю жду экспертное заключение. И я очень надеюсь, что уже в ближайшие недели, максимум месяц развернём стройку», — сказал Алиханов.

Новым подрядчиком, с которым будет заключён контракт, станет компания «Пэтруско», уточняет издание «Новый Калининград».

"Прошу обеспечить полный контакт со строительными комплексами в регионе. Поставщики все определены, теперь нужно, чтобы строительный комплекс региона был готов со своей стороны», — отметил губернатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительная готовность объекта к концу 2019 года составляла 14,78%, контракт с генеральным подрядчиком ООО «Артель» был расторгнут в одностороннем порядке 24 декабря.

«У нас нет сомнений, что виновные в срыве строительства будут наказаны, а объект начнет свою работу, пусть и чуть позже запланированного срока», — в конце 2019 года утверждал Алиханов.

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