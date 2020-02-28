Москва, , 18:59 — REGNUM Ростуризм намерен разработать меры поддержки российского турбизнеса в связи с ограничениями из-за вспышки коронавируса. Об этом 28 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, как отмечается, Ростуризм планирует выступит инициатором ряда изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Ассоциации туроператоров России сообщили, что потери туроператоров от ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции оцениваются в 27 млрд рублей.

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