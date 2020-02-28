Душанбе, , 18:58 — REGNUM Парламент Таджикистана ратифицировал ряд соглашений по проекту строительства автодороги в объезд Рогунской гидроэлектростанции.

В реализацию данного проекта власти Таджикистана планируют вложить порядка 28 млн долл., остальную часть необходимой суммы — 350 млн долл. — предоставят международные финансовые институты.

Согласно проекту, будет построено более 75 км двухполосной дороги, несколько мостов и туннелей.

По словам замминистра финансов Таджикистана Юсуфа Раджаби, строительство дороги — это проект, имеющий стратегический приоритет не только на региональном, но и на национальном уровне. Так как новая автодорога, являясь важной частью международного коридора, сможет помочь 17 населенным пунктам Таджикистана получить доступ к экономическим возможностям и социальным услугам.

Источниками финансирования данного проекта станут Европейский банк реконструкции и развития, который выделит в виде кредита 150 млн долл., фонд ОПЕК — 40 млн долл., Азиатский банк инфраструктурных инвестиций внесёт свой вклад в размере 50 млн долл.

Помимо этих вложений Азиатский банк развития в качестве гранта предоставит правительству Таджикистана 110 млн долл.

Отмечается, что по окончании строительных работ, которые планируется завершить к концу 2025 года, автодорога соединит Обигар и Нурабадом в объезд Рогунского водохранилища. При этом участок старой автодороги окажется под водой, когда Рогунский резервуар начнёт заполняться водой.

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