Кострома, , 18:35 — REGNUM В сентябре 2020 года в Костроме должна заработать новая система очистки питьевой воды, специалисты приступили к переоборудованию системы обеззараживания питьевой воды на Димитровских очистных сооружениях водопровода, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Вместо обычного хлора для обеззараживания воды будут применять безопасный гипохлорит натрия. Реконструкция системы проводится в рамах инвестиционной программы предприятия. Стоимость проекта — 13,5 млн рублей.

Специалисты МУП «Костромагорводоканал» установят ёмкости для хранения гипохлорита, смонтируют оборудование для подачи и дозирования реагента, шкафы управления и систему вентиляции.

Переход на использование гипохлорита натрия «Костромагорводоканал» начал в 2019 году. Первым объектом, реконструированным в рамках технического перевооружения, стала насосно-фильтровальная станция на улице 1 Мая.

Гипохлорит натрия — это твердое кристаллическое вещество, совершенно безопасное при работе с ним, хлора в нем меньше, чем в пищевой поваренной соли, Кроме того, оно обладает ярко выраженными щелочными свойствами, что дает возможность использовать его не только для очистки, но и для регулирования кислотности воды.

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