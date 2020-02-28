Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM Правительство Нижегородской области направило обращение правительству России с просьбой о софинансировании строительства станций метро в нагорной части Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В частности, речь идёт о продлении автозаводской ветки и строительстве двух станций «Сенная» и «Оперный театр», сообщает НИА «Нижний Новгород». Строительство станций предусмотрено комплексным планом развития городской улично-дорожной сети.

Уточняется, что станция «Сенная» может стать крупным пересадочным узлом с учётом пассажиров, прибывающих пригородными автобусами и с использованием канатной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года планировалось, что станцию «Сенная» могут выделить в отдельный проект, который будет реализован в рамках концессионного соглашения. Тогда стоимость строительства оценивалась в 27 млрд рублей.

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В сентябре стало известно, что при назревшей необходимости, строительство новых станций не планируется в течение еще как минимум пяти лет — до 2024 года. На вопрос, который был направлен губернатору региона Глебу Никитину еще весной, пришел ответ об отсутствии планов по их возведению в указанный период. В докладе о направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который озвучила министр финансов Ольга Сулима, также планов по строительству метро не предусмотрено.

В декабре гордума Нижнего Новгорода утвердила «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018−2030 годы», которая предполагает строительство шести новых станций к 2030 году. Стоимость продления Автозаводской ветки метро в верхней части города составила, согласно документу, 30,516 млрд рублей, планируется, что более 29 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Строительство станций в Сормовском районе оценивается в 18,750 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей ожидается получить из федерального бюджета. Станции в Автозаводском районе будут стоить федеральному бюджету 27,6 млрд рублей, в целом — 27,75 млрд рублей.

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