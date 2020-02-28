Москва, , 18:05 — REGNUM Россельхознадзор временно запретил поставки молока и молочной продукции из Ирана через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, данное решение принято в связи с установленными фактами нарушения законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии.

В частности, продукция из Ирана ввозилась без разрешения Россельхознадзора, с нарушениями температурного режима транспортировки, а также с предприятий, не аттестованных для осуществления поставок на территорию ЕАЭС, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с серьёзностью выявленных нарушений, ввоз молочной продукции Ирана через указанный КПП приостановлен с сегодняшнего дня и до окончания проведения проверочных мероприятий и получения разъяснений от ветеринарной службы Ирана.